Украинские туристы подрались в самолете по пути в Доминиканскую Республику

Киев, 10 мая. Между туристами, летевшими из Киева в Ла-Романа, возник спор, в результате которого одна из пассажирок лишилась ногтя.

По заявлениям очевидцев, конфликт произошел из-за того, что один из пассажиров отодвинул кресло. Сидевшая сзади пассажирка неадекватно на это отреагировала и начала стучать по креслу девушки, выкрикивать ругательства, а потом и вовсе поцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь.

Бортпроводники рассадили пару и по прилете сообщили об инциденте полиции. Сотрудники правопорядка предложили туристам уладить вопрос своими силами.

Пьяный пассажир опоздал на рейс и устроил дебош в здании аэропорта в Тюмени, сообщал ФАН. Мужчина собирался улететь в ЯНАО, но в состоянии алкогольного опьянения попал в дежурную часть в воздушной гавани.