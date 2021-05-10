Военнослужащие ЗВО выполнят 1000 прыжков в ходе десантной подготовки под Псковом

Псков, 10 мая. Подразделение спецназначения общевойсковой армии ЗВО приступило к проведению занятий по парашютно-десантной подготовке на базе Псковского соединения.

Военнослужащие прошли специальный курс обучения по укладке парашютов Д-10, действиям при возникновении нештатных ситуаций, а также выполнили подготовительные прыжки на учебно-тренажерном комплексе.

Каждый из солдат совершит десантирование из вертолета Ми-8 с высоты от 600 до 900 метров не менее четырех раз. Затем военным ЗВО предстоит осуществить сбор в указанной точке и провести пеший марш по лесисто-болотистой местности. Длина полосы составляет более пяти километров. Военнослужащим необходимо будет преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

Всего в учениях будут задействованы более 200 военных общевойсковой армии Западного военного округа России.

Ранее сообщалось, что авиационная техника ЗВО вернулась в места дислокации после парада Победы в Петербурге. А сайт 360tv.ru передавал, что войска Западного военного округа успешно прошли контрольную проверку.