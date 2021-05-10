Историк Корнилов диагностировал «раздвоение сознания» у коллеги из Киева

Киев, 10 мая. Официальная позиция Украины и киевских историков по отношению к Советскому Союзу слишком противоречивая, заявил историк и публицист Владимир Корнилов.

Поводом для высказывания Корнилова стали нападки директора украинского Института национальной памяти Антона Дробовича. Дробович в эфире украинского телевидения заявил, что сразу после победы над нацизмом в Великой Отечественной войне СССР якобы оккупировал современные страны Восточной Европы, включая Украину, Белоруссию и государства Прибалтики. Из разных трактовок истории, уверен киевский эксперт, произрастают все проблемы во взаимоотношениях между народами.

Корнилов с коллегой не согласился и в резкой форме указал Дробовичу на логические противоречия в его словах. Основной ошибкой киевского чиновника оказалось незнание простейших исторических фактов. Как оказалось, сразу после «оккупации» площади многих «пострадавших» стран увеличились. Например, Литва вернула утраченный в результате польской агрессии Вильнюс, а Украина получила в свое распоряжение территории, исторически носившие статус спорных между Венгрией, Польшей и Незалежной — например, Львов.

«Исходя из его логики, можно заявить, что Украина после Второй мировой войны все еще оккупирует незаконно занятные территории – Львов, Закарпатье, Донбасс. В конце концов, «страшный оккупант Сталин» ворвался в Прибалтику и подарил почему-то Литве Вильнюс. Так отдайте тогда Вильнюс, добычу оккупанта. Или ворвался на Украину, оккупировал ее и, почему-то, до сих пор Украина не возвращает территории Польше – Львов, Румынии, Венгрии земли, которые им принадлежали», — смеется эксперт.

http://loda.gov.ua/ / Пресс-служба Львовской ОГА

Украина противоречит сама себе, празднуя День Победы и называя СССР оккупантом, продолжает публицист. Киевские историки и чиновники, позволяющие себе подобные высказывания, страдают от серьезного ментального раздвоения, и им срочно нужно навести порядок в головах, уверен Корнилов. В противном случае Незалежная может лишиться целого ряда территорий, которые всегда считала своими.

«Пусть Дробович будет последовательным. Если он признает Советский Союз, советского солдата оккупантом, то, во-первых, пусть тогда своему президенту объяснит, что негоже вспоминать и праздновать День Победы, день оккупации, получается, Украины. А то какое-то раздвоение сознания. Пусть восстановят справедливость и вернут различным республикам, странам, в том числе и России, незаконно оккупированные Украиной земли», — поставил украинцам диагноз Корнилов.

Ранее, 28 апреля этого года, по улицам Киева маршем прошли сторонники идей украинского неонацизма и поклонники дивизии СС «Галичина». Киевляне остались не в восторге от маршей праворадикалов — многие указали на то, что фактически участники марша нарушают закон, пропагандируя нацистскую символику.