Девять человек пострадали в ДТП в Ульяновске

Ульяновск, 10 мая. Два легковых автомобиля столкнулись в Ленинском районе, девять человек получили различные травмы, передает пресс-служба УМВД России по региону.

Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних пассажиров 2011 и 2017 годов рождения, говорится в заявлении ведомства. По предварительным данным, авария произошла в 11:45 по московскому времени, столкнулись Skoda Rapid и Lada Priora.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Ульяновской области, шестерых пострадавших доставили в приемное отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. Информации об их состоянии пока не поступало.

Три человека пострадали в результате ДТП в Кемерове, сообщало издание A42. Предположительно, водитель Lada Granta не уступил дорогу Renault Logan. В итоге отечественная легковушка опрокинулась.