НАТО готовится открыть представительство при ОБСЕ

Брюссель, 10 мая. НАТО планирует открыть свое представительство и офис связи при ОБСЕ, сообщила пресс-служба Альянса.

Североатлантический альянс подписал соглашение с Австрией об открытии в Вене офиса связи НАТО и представительства при ОБСЕ и других международных организациях. Под документом стоят подписи генсека Альянса Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Австрии Александера Шелленберга.

Церемония подписания состоялась после завершения двусторонней встречи на официальном уровне. Благодаря соглашению был закреплен юридический статус офиса связи НАТО.

Столтенберг до того принимал участие в заседании «бухарестской девятки». Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее также сообщил об участии американского президента Джо Байдена в переговорах.