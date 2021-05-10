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Новый кроссвэн Kia Carnival имеет шансы завоевать российский рынок

Экономика
Новый кроссвэн Kia Carnival имеет шансы завоевать российский рынок
kia.com  /  Kia Motors

Москва, 10 мая. Российским клиентам бренда Kia предложили вместительный и надежный автомобиль с высоким уровнем комфорта.

Новинкой от южнокорейского производителя могут заинтересоваться семьи с детьми, любящая путешествовать большими компаниями молодежь и деловые люди, для которых автомобиль будет выполнять функции офиса на колесах. На российском рынке представлены сразу пять модификаций Kia Carnival: Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Стоимость самого доступного кроссвэна составит 2,6 млн рублей, а топовой модификации — 3,58 млн рублей.

«В комплектации Premium+ кроссвэн получает семь посадочных мест, в остальных версиях их восемь», — уточняет «Российская газета».

Моторную гамму Kia Carnival составят бензиновый двигатель на 3,5 литра и мощностью в 249 лошадиных сил, а также агрегат объемом 2,2 литра и отдачей в 199 лошадиных сил. В компании уверены, что у данной модели нет соперников в РФ, так как она имеет больше преимуществ.

Бренд Kia ранее открыл продажи наиболее ожидаемого нового электрокара 2021 года — EV6.

kia автомобили авторынок Kia Carnival
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