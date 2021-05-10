«Ювентусу» грозит исключение из итальянской Серии А

Турин, 10 мая. «Ювентус» будет исключен из элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу, если клуб не покинет Суперлигу Европы.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что «Ювентус» лишат лицензии на следующий сезон, если клуб не покинет Суперлигу Европы. По его словам, представители «старой синьоры» должны сообщить о выходе из проекта до момента утверждения состава участников Серии А.

В «Ювентусе» эту информацию пока не комментировали. После 35 туров туринский клуб располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. Победителем Серии А в этом сезоне досрочно стал миланский «Интер».

Ранее «Ювентус» впервые за 10 лет проиграл «Милану» на своем стадионе. Встреча в Турине завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0.