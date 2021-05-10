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Криптоинвесторов предостерегли от риска потери вложенных в биткоин средств

  /   Обновлено: 10 мая 2021 18:10
Экономика
Криптоинвесторов предостерегли от риска потери вложенных в биткоин средств
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 10 мая. Котировки криптовалют растут лишь от внешнего ажиотажа, а инвесторы в этот актив должны помнить о риске, заявил глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли.

Криптовалюты не имеют внутренней стоимости, рост биткоина обеспечен исключительно внешней ценностью, уверен глава английского регулятора.

«Я скажу это еще раз очень прямо. Покупайте криптовалюты, только если вы готовы потерять все свои деньги», — подчеркнул Бейли.

Биткоин слишком рискован для серьезных инвестиций, он не может выступать в качестве средства для хранения сбережений или инструмента проведения транзакций, добавил глава BOE.

Руководитель компании J2TX Артем Моисеев ранее назвал худшим вариантом вложение в биткоин суммы порядка 500 долларов с намерением удвоить ее за неделю.

криптовалюта биткоин банк англии бейли
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