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Ректор Горного университета назвал «чудовищной чушью» фейк о связях с принцем Кентским

Политика
Ректор Горного университета назвал «чудовищной чушью» фейк о связях с принцем Кентским
spmi.ru  /  Санкт-Петербургский государственный горный университет

Санкт-Петербург, 10 мая. Сведения о связях ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко с двоюродным братом Елизаветы II принцем Майклом Кентским являются «чудовищной чушью».

Информация представляет собой фейк. С таким заявлением выступил сам руководитель учебного заведения. Он дал комментарий ТАСС.

«С удивлением услышал об этой статье (в Daily Mail. — Прим. ФАН). Утверждения в статье — это не просто фейк, а чудовищная чушь», — сообщил ректор.

Накануне издание Daily Mail опубликовало данные о якобы связи ректора с двоюродным братом британской королевы Елизаветы II. СМИ построило свою версию на опубликованном видеоролике. На кадрах Литвиненко вручает члену семьи монархов документ, по которому тот получает звание почетного профессора Горного университета Санкт-Петербурга. По мнению издания, материал подтверждает версию о тесных связях принца и ректора.

Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Шалва Чигиринский и Петр Авен подали в суд на британское издание, передает «Национальная служба новостей». Истцы обвинили HarperCollins в клевете и нарушении защиты информации. Издание отказалось «обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений» в досудебном порядке.

майкл кентский фейк литвиненко
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