Киев, 10 мая. Украинская судебная система является важнейшим фактором экономического развития государства и одним из главных шагов на пути в Евросоюз, заявил посол ЕС Матти Маасикас.

Дипломат отметил, что судебная система является чем-то таким, что не было реформировано в стране за все 30 лет ее независимости. Об этом он рассказал во время переговоров с представителями сообщества в государствах Восточного партнерства.

«Уже не коррупция, но судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов и заставляет их сомневаться, инвестировать ли деньги в Украину», — подчеркнул Маасикас.

Кроме того, международные партнеры Украины оказали Киеву поддержку в процессе реформирования.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее в Союзе журналистов России заявили, что Украина опасна для репортеров на фоне на фоне избиения стрингера Ruptly.