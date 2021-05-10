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Звезда «Дома-2» Рапунцель рассказала о тратах в связи с переездом

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Рапунцель рассказала о тратах в связи с переездом
instagram.com  /  @olyarapunzel

Москва, 10 мая. Популярный блогер Ольга Рапунцель рассказала о тратах, которые предстоят ее семье в связи с переездом. Таким образом звезда «Дома-2» оправдалась за отсутствие у нее автомобиля.

Селебрити в очередной раз решила откровенно пообщаться со своими фолловерами в Instagram. Звезду спросили, почему у нее и мужа Дмитрия Дмитриенко до сих пор нет автомобиля. Рапунцель отметила, что для них, как для молодой семьи, приоритетнее решить вопрос с жильем. Пара готовится к получению ключей, после чего предстоит обустраивать новое жилище.

«Предстоит переезд, небольшой ремонт, так как мы приобрели квартиру с отделкой в Москве. Плюс нужно будет обустроить всю квартиру, одна кухня чего стоит, детская комната, наша спальня, два санузла. Плюс еще кладовку хотим приобрести на первом этаже для всякой всячины», — рассказала подробно звезда популярного телешоу «Дом-2».

У модели еще есть студия в Одинцово, которую она получила за победу в конкурсе «Человек года» на телестройке. В ближайшее время семья планирует сделать там ремонт и продать. И уже тогда они смогут задуматься о покупке машины. Рапунцель заявила, что хотела бы приобрести Mercedes.

После закрытия «Дома-2» на ТНТ Рапунцель объявила о своем желании подать в суд на организаторов проекта за якобы очернение ее имени. Ведущая Ксения Бородина назвала модель неблагодарным человеком, которому не хватает мозгов.

дом-2 переезд Рапунцель
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