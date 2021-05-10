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Разработчиков Resident Evil Village обвинили в краже дизайна монстра

Общество
Разработчиков Resident Evil Village обвинили в краже дизайна монстра
residentevil.com  /  CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Токио, 10 мая. Разработчиков новой компьютерной игры Resident Evil Village обвинили в плагиате. С заявлением в их адрес выступил режиссер фильма «Армия Франкенштейна» Ричард Рапхорст.

Кинематографист заявил, что авторы игры украли дизайн его монстра. Рапхорст объяснил, что внешность существа, которое прозвали в игре Штурмом, слишком сильно напоминает его создание из фильма ужасов. В качестве доказательств он опубликовал скрины на сайте LinkedIn.

Пользователи подхватили пост в Twitter и стали делиться своими наблюдениями. Оказалось, что и другие существа взяты из фильма 2013 года.

Режиссер отметил, что первой реакцией стала злость, однако спустя время он испытал гордость, что его монстры получили новое воплощение. Однако теперь ему грустно из-за плагиата.

Компьютерная игра Resident Evil Village вышла 7 мая на компьютерах и игровых консолях. Геймеры высоко оценили новинку, поставив 84 балла из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic.

Благодаря финальной демо-версии игры, пользователи и эксперты наконец получили возможность сравнить производительность и качество изображения на консолях Sony и Microsoft.

игра Resident Evil Village рапхорст армия франкенштейна
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