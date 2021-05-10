Маленьких медвежат из Центра спасения в Тверской области впервые вывели в лес

Тверь, 10 мая. Для 11 косолапых сделали домик-берлогу на территории лесного вольера в деревне Бубоницы Торопецкого района.

В начале апреля туда переселили восьмерых медвежат: Бантика, Тишу и Остапа, Савву, Северину, Нэю, Волгу и Межу. Чуть позже к ним присоединятся еще трое их сестер: Маша, Бусинка и Пенелопа.

Для маленьких лесных жителей предусмотрели все условия. Они смогут бегать, играть, лазить по деревьям, изучать окружающий мир, пробовать те же корма, что и их дикие сородичи. После адаптации животных смогут перевезти в настоящий лес, где они самостоятельно будут жить и добывать еду.

Медвежонок, которого нашли жители Челябинской области на заправке, доставлен на реабилитацию в Хабаровск, сообщал ФАН. Он получил первую помощь, его накормили медом с молоком.