Молодая жена Петросяна восхитила фанатов образом с сумкой за 370 тысяч рублей

Москва, 10 мая. Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, показала подписчикам базовый образ, который дополнила сумкой Louis Vuitton за 370 тысяч рублей.

Молодая жена артиста часто делится в Instagram своими образами. Брухунову отличает сдержанный и деловой стиль, а также любовь к классическим вещам простого кроя.

Супруга Петросяна показала образ, составленный из серой куртки, вельветовых брюк бежевого цвета и белых ботинок. Самым дорогим аксессуаром оказалась сумочка от бренда Louis Vuitton, стоимость которой оценивается в 370 тысяч рублей.

Хейтеры в Сети нередко сравнивают молодую Брухунову с бабушкой за ее предпочтения в одежде, но ее подписчики высоко оценивают ее чувство вкуса.

«Все, как всегда, подобрано со вкусом! Интересная сумочка!»; «Танечка, восхищаюсь вашим стилем. Никакой пошлости и вульгарности», — написали фолловеры.

Ранее Брухунова удивила поклонников элегантным черно-белым фото. В кадре она предстала в утонченном платье-рубашке и без очков.