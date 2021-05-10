Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 18:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политика
Главы МИД 27 стран выразили солидарность Праге и Софии в отношениях с Москвой
18:33
Общество
Доктор Мясников указал на главную ошибку тяжелобольных пациентов
18:32
Политика
Более 11,5 миллионов украинцев смотрели программы ко Дню Победы на телеканале «Интер»
18:32
Экономика
Антимонопольная служба приняла сторону «Аэрофлота» в споре с «Айдил»
18:31
Происшествия
В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы на пруду
18:30
Происшествия
Жертвами пожара в приюте на Урале стали 30 собак
18:30
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова рассказала, почему не общается с Карпович
18:30
Видео
Четырехметровый китенок сел на мель на территории Лондона
18:29
Экономика
Кибератака на Colonial Pipeline спровоцировала подорожание нефти на 1%
18:26
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко ответила хейтерам после госпитализации Топалова
18:22
Политика
Пригожин уверен, что петербургский ЗакС нужно «гнать поганой метлой»
18:21
Общество
Звезда «Криминального чтива» Траволта трогательно поздравил покойную жену с Днем матери
18:16
Шоу-бизнес
Мадонна поделилась редкими кадрами из семейного архива в День матери
18:16
Происшествия
Житель Алтайского края пережил клиническую смерть из-за шашлыка
18:14
Общество
Деми Мур в праздник рассказала о сложных отношениях с матерью
18:12
Политика
Глава омского минздрава рассказал про блуждания по болотам
18:10
Весь мир
Очевидцы сообщили о серии взрывов в окрестностях Иерусалима
18:09
Общество
«Это усложнит кому-то жизнь»: В Балаково хотят воссоздать знаменитое речное училище
18:07
Происшествия
Украинские туристы подрались в самолете по пути в Доминиканскую Республику
18:06
Армия
Военнослужащие ЗВО выполнят 1000 прыжков в ходе десантной подготовки под Псковом
Все новости

Молодая жена Петросяна восхитила фанатов образом с сумкой за 370 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна восхитила фанатов образом с сумкой за 370 тысяч рублей
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 10 мая. Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, показала подписчикам базовый образ, который дополнила сумкой Louis Vuitton за 370 тысяч рублей.

Молодая жена артиста часто делится в Instagram своими образами. Брухунову отличает сдержанный и деловой стиль, а также любовь к классическим вещам простого кроя.

Супруга Петросяна показала образ, составленный из серой куртки, вельветовых брюк бежевого цвета и белых ботинок. Самым дорогим аксессуаром оказалась сумочка от бренда Louis Vuitton, стоимость которой оценивается в 370 тысяч рублей.

Хейтеры в Сети нередко сравнивают молодую Брухунову с бабушкой за ее предпочтения в одежде, но ее подписчики высоко оценивают ее чувство вкуса.

«Все, как всегда, подобрано со вкусом! Интересная сумочка!»;

«Танечка, восхищаюсь вашим стилем. Никакой пошлости и вульгарности», — написали фолловеры.

Ранее Брухунова удивила поклонников элегантным черно-белым фото. В кадре она предстала в утонченном платье-рубашке и без очков.

одежда петросян брухунова
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 202019 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 131320 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 92648 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 35347 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 31210 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Шоу-бизнес / Молодая жена Петросяна восхитила фанатов образом с сумкой за 370 тысяч рублей
Рейтинг@Mail.ru