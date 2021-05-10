Россияне рассказали, когда необходимо начинать откладывать деньги на пенсию

Москва, 10 мая. Свыше 80% российских граждан уверены, что начинать копить на пенсию стоит как можно раньше. Это показало исследование негосударственного пенсионного фонда «Открытие».

Опрос на тему того, как граждане распоряжаются личными и семейными средствами, был проведен в апреле среди респондентов старше 25 лет. Оказалось, что личные сбережения имеют 64% ответивших на вопросы. В основном они копят на непредвиденные расходы (22%), другие назвали целями формирование финансовой подушки на случай потери основного дохода (20%), а также покупку недвижимости (14%). Откладывают на пенсию только 11% участников исследования, сообщает агентство «Прайм».

На вопрос о том, когда стоит начинать откладывать деньги на пенсию, 82% россиян ответили: чем раньше, тем лучше. При потере источника дохода накопленной суммы на полгода хватит почти каждому третьему респонденту, на год — 15%, а на несколько лет — 12%. Наиболее запасливыми оказались россияне в возрастной группе от 31 до 40 лет. Порядка 19% граждан ежемесячно откладывают по 10% от своей зарплаты, а 8% заявили, что этот показатель составляет 30% и больше.

Адвокат Денис Спицын ранее рассказал, каким категориям жителей России полагается начисление двух пенсионных выплат одновременно.

Росстат в начале мая обнародовал данные, согласно которым доходы населения в первом квартале 2021 году упали на 3,6%. Мнение инвестбанкира Евгения Когана о том, почему, несмотря на позитивную динамику выхода из коронавирусного кризиса снижение располагаемых доходов ускоряется, публикует INFOX.