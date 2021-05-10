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Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы

Общество
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 10 мая. Речь президента РФ Владимира Путина, которую он произнес 9 мая на параде Победы в Москве, вызвала резонанс среди жителей Великобритании.

Журналисты Daily Mail утверждают, что российский государственный лидер скорректировал текст выступления. Перевод публикации зарубежных СМИ приводит «ПолитРоссия».

Авторы публикации отмечают, что в стенограмме Кремля была следующая фраза:

«В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе».

Они предположили, что в первоначальной версии вместо «один» президент должен был говорить «един», но Путин самостоятельно изменил его, таким образом подчеркнув страдания советского народа в годы Великой Отечественной войны. Читатели британских СМИ также обратили внимание на это слово в речи российского лидера, однако отреагировали на это довольно трогательно. Большинство тех людей, которые оставили комментарии под публикацией с речью президента РФ, согласились с тем, сто вклад СССР в разгром фашистской Германии трудно переоценить.

«Советский Союз — 24 млн человек. Великобритания, США, по 350 тысяч (речь о потерях — Прим. ФАН). В его словах (Путина — Прим. ФАН) есть смысл», — пишет один из читателей Daily Mail.

«Путин сказал, что русские в одиночку участвовали во многих ключевых сражениях, и это правда. Я уверен, что без огромных усилий со стороны России исход войны был бы другим. Свободный мир в огромном долгу перед Россией за ее жертвы, и ее решающий вклад в победу требует большего признания», — утверждает другой британец.

«Великобритания трусливо остановила свои северные конвои после первых потерь. Британия и США были плохими союзниками. И важно подчеркнуть, что Россия платила золотом, платиной, бриллиантами и мехами за так называемую помощь» — резюмировал пользователь Сети.

Выступая на параде Победы в Москве, президент РФ подчеркнул, что история требует делать выводы и извлекать уроки, пишет RT. С российским государственным лидером согласился участник штурма Кенигсберга Константин Близнецов — он возмущен попытками умалить подвиг России в мировой войне.

путин великобритания парад победы
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