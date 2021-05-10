Россияне потребовали от Губерниева объяснений за странный комментарий в День Победы

Москва, 10 мая. Телеведущий Дмитрий Губерниев ввел подписчиков певца Филиппа Киркорова в недоумение своим странным комментарием в Instagram. От спортивного комментатора потребовали объяснений.

Эстрадный исполнитель в День Победы опубликовал в своем блоге видео с выступления с Натальей Гордиенко с песней «Смуглянка» из советского фильма «В бой идут одни старики». Таким способом певец поздравил россиян с праздником.

Однако внимание подписчиков больше привлек комментарий телеведущего Губерниева, который отметился под постом всего одним словом, вызвавшим много вопросов у подписчиков. Многие посчитали, что звезда телеэкранов попытался оскорбить певца.

«Зачем писать такое? Да еще в великий день»; «Дмитрий, может поясните всем, что значит ваш комментарий? Люди в замешательстве. Не ожидали от солидного медийного человека. Может, мы что-то не знаем? Не хотелось разочаровываться», — задались вопросом фанаты Киркорова.

Однако пока что телеведущий не удосужился объяснить свой странный выпад озадаченным пользователям Сети. Не стал реагировать на комментарий и сам Киркоров. Он лишь выразил сожаление, что День Победы в этом году встречал не в России.

Отец исполнителя Бедрос Киркоров тоже не остался в стороне от праздника и опубликовал видео с песней «Темная ночь», которую исполнил для своих внуков.