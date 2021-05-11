Экс-депутат Рады Олейник призвал Россию «вновь освободить Украину от фашизма»

Россия должна вспомнить свой подвиг 76-летней давности и вновь освободить украинский народ от фашизма. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

9 мая в украинском Львове неизвестные расклеили по всему городу листовки антисемитского содержания. Помимо всего прочего, на них была изображена зачеркнутая звезда Давида (общепризнанный символ евреев по всему миру) и кельтский крест (активно использовался нацистами наряду со свастикой). Обнаружив фашистские агитки, члены львовской еврейской общины обратились в правоохранительные органы.

«Антисемитизм — это одна из основ религии нацизма, которая утверждает, что ответственность за все беды в стране лежит на представителях какой-то одной национальности, — заметил Олейник. — Во Львове и на Украине в целом мы можем видеть последствия принятия на вооружение этой ущербной идеологии: благодаря террору нациков напрочь парализованы суды, вера в правосудие подорвано, а люди боятся иметь свое мнение!»

Экс-депутат Рады рассказал о двойственном подходе, который демонстрирует украинская власть в отношении советских и нацистских символов, которые официально запрещены как атрибутика «тоталитарных режимов».

«За фашистское приветствие — обычный административный протокол, и то еще не факт, что привлекут, — сказал политик. — А за георгиевскую ленточку или советских флаг — до пяти лет лишения свободы! Если бы не американцы, на штыках которых держится киевский режим, люди бы уже давно смели эту власть!»

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Собеседник ФАН также прокомментировал прошедшие по всей Украине 9 мая праздничные шествия в честь Дня Победы, сравнив их со Сталинградской битвой.

«Это переломный момент! — заявил Олейник. — Теперь надо идти в наступление! Юго-Восток, Николаев, Харьков, Одесса, Киев, даже тот же Львов (в меньшей степени, но все же) — отмечали эту великую дату! Везде были красочные салюты, люди сами выходили на улицы, чтобы почтить память погибших в войне!»

Народное ликование в честь Дня Победы экс-депутат Рады назвал символом провала семилетнего правления фашистов в Киеве, которым так и не удалось внедрить в умы украинцев ненависть и презрение к этому празднику.