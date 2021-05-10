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«Это усложнит кому-то жизнь»: В Балаково хотят воссоздать знаменитое речное училище

Общество
«Это усложнит кому-то жизнь»: В Балаково хотят воссоздать знаменитое речное училище
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Балаково, 10 мая. В городе планируют возродить знаменитое речное училище, здание которого простаивает уже много лет. С данной инициативой выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, посетивший Балаково с визитом. Чиновник отметил, что деньги на завершение реставрации училища уже найдены, но его предложение «может усложнить кому-то жизнь», намекнув на руководство города.  

«Обязательно стоит восстановить училище. У нас достаточно большой город, но со средним специальным образованием не очень хорошо: готовим банальных программистов, экологов и слесарей. А ведь когда-то наше речное училище гремело на всю область, туда очень многие хотели попасть. Да и здание уже начали восстанавливать, оно очень красивое. Это правильно», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Балаково Тамара Зайнуллина. 

Ранее Володин на примере поездки в Саратов рассказал о важности личных бесед с гражданами.

володин балаково речное училище
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