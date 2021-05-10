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Андреа Пирло может покинуть «Ювентус» на этой неделе

Спорт
Андреа Пирло может покинуть «Ювентус» на этой неделе
Global Look Press  /  Massimo Paolone/LaPresse

Турин, 10 мая. Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть занимаемый пост после разгромного поражения от «Милана».

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант увольнения Андреа Пирло до конца текущего сезона. Боссы «старой синьоры» недовольны результатами клуба в текущем сезоне, пишет Football Italia. Не исключено, что в следующем матче руководить «Ювентусом» будет помощник Пирло Игор Тудор.

Накануне туринский клуб с разгромным счетом 0:3 уступил «Милану». После 35 туров «старая синьора» с 69 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ранее стало известно, что «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона» могут быть исключены из еврокубков на два года. С соответствующим предложением выступил президент УЕФА Александер Чеферин.

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