Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги

Сочи, 10 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин участвует в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Он вышел на лед в красном свитере под традиционным для главы государства в таких мероприятиях номером 11. В прошлый раз Путин играл в товарищеском матче в конце 2019 года на Красной площади.

Ночную хоккейную лигу основали 15 декабря 2011 года по инициативе российского президента и прославленных ветеранов отечественного вида спорта.

Ранее сообщалось, что Путин и глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель встретились в Сочи.