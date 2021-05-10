Симферополь, 10 мая. Работа по сохранению объектов культурного наследия в Крыму не велась при Украине, но семи лет в составе РФ недостаточно, чтобы привести в порядок историко-архитектурные памятники.

Депутат Госсовета Крыма, член ГС по культуре и вопросам охраны культурного наследия Юрий Гемпель подчеркнул, что сейчас соответствующие процессы запущены. Таким образом он прокомментировал видеоролик ведущего Михаила Ширвиндта, где писатель возмущается состоянием средневековой генуэзской крепости в Феодосии.

«Украина не занималась объектами, которые у нас есть, средства на это не выделялись, да и вообще политика Киева была направлена на другие вещи. Сейчас мы вошли в состав Российской Федерации. Конечно, хочется, сделать все и сразу, но мы понимаем — все сразу невозможно», — отметил Гемпель.

По его словам, за семь лет исполнительная и законодательная власть сделала много для Крыма. Есть недочеты, но кто не работает, тот не ошибается, добавил он.

Кроме того, глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям ранее предложил США вернуть России Аляску, сообщала «Национальная служба новостей».

Житель Нижнего Новгорода Александр рассказал, каким Крымский полуостров был при Украине, и каким он стал в составе Российской Федерации.