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Российская вакцина «Спутник V» помогла Сан-Марино победить коронавирус

  /   Обновлено: 10 мая 2021 17:51
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Общество
Российская вакцина «Спутник V» помогла Сан-Марино победить коронавирус
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Сан-Марино, 10 мая. Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» помогла Сан-Марино стать первым государством в Европе, победившим инфекцию.

В начале апреля там выявляли порядка 250 пациентов с COVID-19 в неделю. Однако с 4 мая в республике не зафиксировали ни одного нового заражения, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений», — добавили в фонде.

В Сан-Марино эксперты не выявляют и смертей от коронавируса. В РФПИ подчеркнули, что фонд готов поставить в республику дополнительные партии «Спутника V» для организации вакцинного туризма.

Ранее Киргизия получила 20 тыс. доз вакцины «Спутник V». В общей сложности власти страны рассчитывают получить из России около 500 тыс. доз препарата.

вакцинация сан-марино коронавирус Спутник V
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