Певица Наргиз раскрыла имя второго внука

Нью-Йорк, 10 мая. Музыкальная исполнительница Наргиз Закирова опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о рождении второго внука. Ее младшая дочь Лейла впервые стала матерью.

Дочь артистки не скрывала свою беременность и показала первое фото с УЗИ в ноябре прошлого года. Отцом ее ребенка стал Трой Миллер, с которым девушка встречается на протяжении пяти лет. Наргиз в интервью признавалась, что отлично ладит с возлюбленным своей дочери

Певица поделилась радостной новостью на своей странице в социальной сети 10 мая. Наргиз стала бабушкой во второй раз,у нее уже есть внук Ной, которого родила ее старшая дочь Сабина. Звезда также раскрыла имя малыша — Леви Лесли Уайс.

«Сегодня я стала бабушкой во второй раз! Познакомьтесь с моим вторым внуком — Леви Лесли Уайсом», — написала певица.

Наргиз ранее добилась от следователей возбуждения уголовного дела о клевете после публикации поста в Instagram, датированного 2019 годом. Экспертиза выяснила, что автор оскорблял артистку без каких-либо аргументов.