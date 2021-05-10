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Поезд Победы прибудет в Ростов-на-Дону в рамках акции Минобороны РФ

Армия
Поезд Победы прибудет в Ростов-на-Дону в рамках акции Минобороны РФ
vk.com  /  Поезд Победы

Ростов-на-Дону, 10 мая. Тематический поезд в рамках акции Минобороны РФ «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» прибудет 12 мая в Ростов-на-Дону.

Состав в 08:10 по местному времени на перроне встретят представители командования Южного военного округа (ЮВО), администрации Ростовской области и города Ростова-на-Дону, юнармейцы, ростовчане и гости города. Передвижная выставка поезда Победы представляет собой 17 тематических вагонов, которые может посетить любой желающий.

Кроме того, для горожан будет организована концертная программа при участии бригады Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе, артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» и других. В то же время будет проводиться акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор», во время которой желающие смогут посетить пункт отбора на военную службу по контракту на территории вокзала и задать все интересующие вопросы.

По случаю празднования Дня Победы во всех городах России прошли торжественные мероприятия, традиционно завершившиеся праздничными салютами. Несмотря на то, что праздник уже прошел, в России продолжают работать над увековечиванием подвигов предков в Великой Отечественной войне — так в Сергиевом Посаде решили создать мемориал и увековечить память всех жителей городского округа, кто воевал на фронтах, пишет сайт 360tv.ru.

минобороны рф 9 мая поезд победы
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