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Экономист пояснила, почему укрупнение регионов не даст никакой отдачи

Экономика
Экономист пояснила, почему укрупнение регионов не даст никакой отдачи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил мнение, что стране сегодня не нужно такое количество регионов. «Точкой роста» способны стать агломерации, созданию которых и мешает действующее административно-территориальное деление.

Как с экономических позиций можно оценить такую модель, корреспондент ФАН спросил Марию Конягину, профессора кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС.

«В условиях, когда государственный дефицит растет, у нас просто нет возможностей, да и необходимости менять структуру регионального деления. Это влечет за собой просто невероятные расходы, которые экономически никак не покроются», — рассказывает эксперт.

Просто представьте, что, следуя идее, понадобится менять структуру разнообразных административных органов, то есть буквально переопределять их работу и ведомственную принадлежность. В нынешних условиях такая реформа точно не имеет смысла. Что же касается точек роста, то они совершенно не привязаны к федеральной или региональной структуре.

«Точка роста наблюдается там, где происходят действительно какие-то позитивные изменения. Например, в последнее время Ленинградская область в некотором смысле «выстреливает»: формируются интересные программы развития, создаются условия по налогообложению, которые привлекают промышленность. В этом особенность нашей страны — на конкретное место приходят власти, которые действительно заинтересованы и делают все возможное для его развития», — рассуждает собеседница ФАН.

Экономист пояснила, почему укрупнение регионов не даст никакой отдачи
pixabay.com  / 

Выходит, у идеи Хуснуллина, высказанной им как частное мнение, нет никакого основания, а цена такого процесса даже в теории слишком высока.

«Причем этот процесс действительно формальный, он не даст никакой отдачи. За таким переформатированием не предполагается вообще никаких экономических действий и абсолютно никаких дополнительных доходов», — подытоживает экономист Мария Конягина.

Однако не все специалисты считают идею укрупнения субъектов России бессмысленной. Мнение об эффективности идеи ранее высказал научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий Авдеев.

россия ленобласть регионы
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