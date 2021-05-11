Франц Клинцевич: Западная дискредитация великой Победы потерпела поражение

Сотни миллиардов, которые идут на перекройку сознания молодых людей всего мира, не достигли никакого результата. Об этом в беседе с ФАН заявил политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Собеседник прокомментировал новость о том, что перед памятником советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков волонтеры выложили ковер из цветов.

«Сегодня можно точно сказать, что те сотни миллиардов, которые идут на перекройку сознания молодых людей всего мира, не достигли никакого результата. Это замечательная новость. Вы ею меня порадовали. Тем, кто хотел дискредитировать Великую Победу, это не удалось! Память о подвиге наших дедов и прадедов осталась в памяти их предков», — сказал политический деятель.

Франц Клинцевич подчеркнул, что очень большое значение имеет тот факт, что в акции приняли участие представители молодого поколения.

«Когда к памятнику приходят возложить цветы люди моего возраста, имеющие соответствующие знания, образование, убеждения, это понятно и логично. А то, что это делали молодые люди, которые являются основным объектом клеветы, лжи, провокаций, говорит о том, что, прежде всего, вы, журналисты, а также политики, которые через вас доносят свои комментарии, сегодня достигли своей победы», — сказал политический деятель.

Global Look Press / Виктор Лисицын/Global Look Press

В завершение он отметил, что такие события случаются в результате долгого и упорного противостояния всевозможным манипуляциям историческими фактами.

«Я считаю, что это в том числе и результат наших усилий: какую информацию мы даем, какие документы публикуем, выступления разных людей с правдой о Второй мировой войне и Великой Отечественной. Западная дискредитация великой Победы, роли России потерпела поражение», — подытожил экс-сенатор.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, как в Риге испугались 9 Мая и огородили памятник Освободителям.