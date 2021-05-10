Пьяная мать в Новосибирской области протащила за волосы ребенка по улице

Новосибирск, 10 мая. Полицейские составили протокол на мать, которая прилюдно демонстрировала жестокое обращение с ребенком.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мать в состоянии алкогольного опьянения ведет девочку за волосы по улице. Инспекторами ПДН по Искитимской району с женщиной проведена беседа. В ее отношении составлен административный протокол, предусматривающий ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Учительницу из Петербурга подозревают в избиении сыновей, сообщал ФАН. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых травмы получили мальчики девяти и 11 лет.