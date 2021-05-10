Российский дипломат рассказал о встрече делегаций РФ и США по иранской ядерной сделке

Вена, 10 мая. Представители России и США обменялись взглядами относительно иранской ядерной сделки, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Делегации Соединенных Штатов и Российской Федерации провели встречу в столице Австрии. Стороны обменялись мнениями как по уже достигнутому прогрессу, так и по предстоящему пути относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом Ульянов написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Как всегда, дискуссия был деловой и полезной», — заметил дипломат.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон не планирует идти на какие-либо уступки Ирану или отменять санкционные меры, пока Тегеран не подтвердит свой окончательный отказ от ядерной программы.