Мать Тимати раскритиковала родителей, которые одевают детей в военную форму

Москва, 10 мая. Мать рэпера Тимати Симона Юнусова резко высказалась в адрес родителей, переодевающих своих детей в военную форму в День Победы. Она назвала это романтизацией войны.

Юнусова испытывает физическую боль при виде детей в мундирах, призналась она в посте в Instagram. По ее мнению, ветераны вряд ли могут оценить такие «перевоплощения» по достоинству, ведь форма малышей напоминает им об ужасах войны. Мать исполнителя назвала традиционное действо подменой понятий, а продажу военной одежды для детей — бизнесом.

«Вчера с комом в горле читала много искренних постов о великом празднике, но мне становится физически плохо от того, когда взрослые рядят детей в военную форму, надевают пилотки, гимнастерки и учат в этом обмундировании улыбаться и посылать воздушные поцелуи...» — написала Юнусова.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то полностью согласился с Юнусовой, а кто-то заявил, что не видит в этом ничего плохого.

«Романтизация войны в глазах маленьких детей — это преступление»; «Мой дедушка — ветеран, сам попросил купить военную форму военных времен своему правнуку. И это не игра в войну», — отметили подписчики.

Ранее фолловеры Юнусовой поинтересовались, почему она не делится на своей странице фотографиями внука Ратмира от модели Анастасии Решетовой. Мать Тимати ответила, что ее блог посвящен Алисе, дочери рэпера от отношений с Аленой Шишковой.