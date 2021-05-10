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СК предъявил обвинения главе поселения Омской области, где сгорело полдеревни

Происшествия
СК предъявил обвинения главе поселения Омской области, где сгорело полдеревни
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Омск, 10 мая. Следственный комитет предъявил обвинение в халатности главе Уленкульского сельского поселения, где из-за природного пожара в деревне Каракуль сгорели десятки домов. 

Следствие полагает, что руководитель администрации не обеспечила необходимых мер безопасности на своей территории, говорится на сайте регионального следственного управления ведомства. В частности, глава поселения не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

Кроме того, СК установил, что деревню заблаговременно не очистили от сухой травы, а также не обустроили вокруг нее специальные противопожарные минерализованные полосы. В результате сгорело 14 жилых и 11 нежилых строений, а также рогатый скот и другое имущество местных жителей.

пожар ск омская область
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