СК предъявил обвинения главе поселения Омской области, где сгорело полдеревни

Омск, 10 мая. Следственный комитет предъявил обвинение в халатности главе Уленкульского сельского поселения, где из-за природного пожара в деревне Каракуль сгорели десятки домов.

Следствие полагает, что руководитель администрации не обеспечила необходимых мер безопасности на своей территории, говорится на сайте регионального следственного управления ведомства. В частности, глава поселения не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

Кроме того, СК установил, что деревню заблаговременно не очистили от сухой травы, а также не обустроили вокруг нее специальные противопожарные минерализованные полосы. В результате сгорело 14 жилых и 11 нежилых строений, а также рогатый скот и другое имущество местных жителей.