Заковавший дочь в наручники мужчина оказался крупным бизнесменом из Выборга

Санкт-Петербург, 10 мая. Житель Выборга, заковавший в наручники собственную дочь, оказался крупным предпринимателем, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

У него успешный строительный бизнес, а дочь с малолетства пытается сбежать из дома. Несколько раз девочку разыскивали через полицию. Сейчас дочери бизнесмена уже исполнилось 18 лет, но она по-прежнему продолжает скрываться и не сообщать никому о своем местонахождении.

Местные жители увидели, как отец в очередной раз забирал беглянку с улицы. Рыдающую блондинку в наручниках вывели из одной машины и пересадили в другую, после чего увезли в сторону залива, сообщал ФАН.