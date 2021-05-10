Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 18:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:32
Более 11,5 миллионов украинцев смотрели программы ко Дню Победы на телеканале «Интер»
18:32
Экономика
Антимонопольная служба приняла сторону «Аэрофлота» в споре с «Айдил»
18:31
Происшествия
В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы на пруду
18:30
Происшествия
Жертвами пожара в приюте на Урале стали 30 собак
18:30
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова рассказала, почему не общается с Карпович
18:30
Видео
Четырехметровый китенок сел на мель на территории Лондона
18:29
Экономика
Кибератака на Colonial Pipeline спровоцировала подорожание нефти на 1%
18:26
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко ответила хейтерам после госпитализации Топалова
18:22
Политика
Пригожин уверен, что петербургский ЗакС нужно «гнать поганой метлой»
18:21
Общество
Звезда «Криминального чтива» Траволта трогательно поздравил покойную жену с Днем матери
18:16
Шоу-бизнес
Мадонна поделилась редкими кадрами из семейного архива в День матери
18:16
Происшествия
Житель Алтайского края пережил клиническую смерть из-за шашлыка
18:14
Общество
Деми Мур в праздник рассказала о сложных отношениях с матерью
18:12
Политика
Глава омского минздрава рассказал про блуждания по болотам
18:10
Весь мир
Очевидцы сообщили о серии взрывов в окрестностях Иерусалима
18:09
Общество
«Это усложнит кому-то жизнь»: В Балаково хотят воссоздать знаменитое речное училище
18:07
Происшествия
Украинские туристы подрались в самолете по пути в Доминиканскую Республику
18:06
Армия
Военнослужащие ЗВО выполнят 1000 прыжков в ходе десантной подготовки под Псковом
18:06
Политика
Историк Корнилов диагностировал «раздвоение сознания» у коллеги из Киева
18:04
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Ульяновске
Все новости

Актер Назаров решил оправдаться за свое стихотворение о параде Победы

3
4951
Общество
Актер Назаров решил оправдаться за свое стихотворение о параде Победы
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 10 мая. Российский актер Дмитрий Назаров поспешил оправдаться за свое стихотворение, в котором он раскритиковал проведение парадов Победы в России.

Ранее Назаров опубликовал в своем Instagram видео, в котором он читает стих собственного сочинения с критикой парада в Москве. Звезда сериала «Кухня» попытался усомниться в целесообразности торжественных шествий в центре российской столицы.

Скандальное «произведение» вызвало бурую негодования как среди простых россиян, так и среди деятелей культуры. Российская общественность не разделяет позицию Назарова, который вскоре решил оправдаться за сказанные им слова в интервью телеканалу «Дождь».

«Я ни слова не сказал о том, что презираю День Победы, и люди, которые так реагируют, они лишены совести и ума. Просто зачем эта помпезность», — сказал актер.

Уже после разразившейся в его адрес критики Назаров заявил, что считает 9 Мая самым «чистым, святым и светлым праздником».

Ранее писатель Михаил Шахназаров назвал сочинение Назарова плохим, а самого артиста – «никаким поэтом». Он призвал актера заниматься своим делом.

назаров день победы стих
3 комментария
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 202019 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 131320 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 92648 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 35347 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 31210 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Общество / Актер Назаров решил оправдаться за свое стихотворение о параде Победы
Рейтинг@Mail.ru