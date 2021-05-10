Актер Назаров решил оправдаться за свое стихотворение о параде Победы

Москва, 10 мая. Российский актер Дмитрий Назаров поспешил оправдаться за свое стихотворение, в котором он раскритиковал проведение парадов Победы в России.

Ранее Назаров опубликовал в своем Instagram видео, в котором он читает стих собственного сочинения с критикой парада в Москве. Звезда сериала «Кухня» попытался усомниться в целесообразности торжественных шествий в центре российской столицы.

Скандальное «произведение» вызвало бурую негодования как среди простых россиян, так и среди деятелей культуры. Российская общественность не разделяет позицию Назарова, который вскоре решил оправдаться за сказанные им слова в интервью телеканалу «Дождь».

«Я ни слова не сказал о том, что презираю День Победы, и люди, которые так реагируют, они лишены совести и ума. Просто зачем эта помпезность», — сказал актер.

Уже после разразившейся в его адрес критики Назаров заявил, что считает 9 Мая самым «чистым, святым и светлым праздником».

Ранее писатель Михаил Шахназаров назвал сочинение Назарова плохим, а самого артиста – «никаким поэтом». Он призвал актера заниматься своим делом.