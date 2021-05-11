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Политолог назвал «клинической глупостью» отказ Европы от российского «Спутника V»

Общество
Политолог назвал «клинической глупостью» отказ Европы от российского «Спутника V»
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Стабилизировать ситуацию в Сан-Марино и побороть коронавирус удалось благодаря российской системе здравоохранения и российским ученым, которые приложили много усилий для создания «Спутника V». Это должны понять западные политики и наконец-то начать переговоры с Россией о закупке «Спутника V». Об этом в интервью ФАН рассказал президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Применение вакцины «Спутник V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус и снизившей уровень инфицирования до нуля, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3–9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам Европейского союза.

«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе. При этом результаты кампании по вакцинации в стране стали очевидны уже через два месяца после ее начала: среднедневное количество выявленных случаев коронавируса упало в 250 раз с пика в начале апреля, с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом», — заявили в РФПИ.

В фонде также подчеркнули, что вакцинация населения в Сан-Марино позволила сократить смертность от коронавируса до нуля, помимо этого, в стране закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с COVID-19. Также в сообщении говорится о том, что РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом.

Политолог назвал «клинической глупостью» отказ Европы от российского «Спутника V»
Global Look Press  / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Политолог Юрий Самонкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Российского фонда прямых инвестиций. По его словам, стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Сан-Марино удалось благодаря российским ученым.

«Россия достаточно долго шла по пути создания вакцины от коронавируса. На протяжении всего 2020 года происходили исследования и разработка. В свою очередь другие страны мира — США и Индия — сделали вакцину на скорую руку, лишь бы перекрыть поставки российского препарата на территорию ЕС. Мы видим, что, например, сегодня некоторые эти вакцины прекратили использовать на территории европейских стран, а Германия и Франция признают, что препараты имеют негативные побочные эффекты, вплоть до летального исхода. А вот «Спутник V» показывает хорошие результаты, помогая в борьбе с коронавирусом. Поставки нашей вакцины на территорию третьих государств, в том числе и в Сан-Марино, помогли стабилизировать ситуацию вокруг COVID-19. Ведь некоторые маленькие страны оказались не готовы самостоятельно к пандемии. Стабилизировать ситуацию в Сан-Марино и побороть коронавирус удалось благодаря российской системе здравоохранения и российским ученым, которые приложили много усилий для создания «Спутника V», — сказал собеседник ФАН.

Политолог назвал «клинической глупостью» отказ Европы от российского «Спутника V»
vk.com  / Юрий -Официальная страница- Самонкин

Политолог назвал «клинической глупостью» отказ Европы от российского «Спутника V». По его мнению, когда на кону стоят здоровье и жизни людей, западные политики должны забыть о политике и наладить сотрудничество с Россией по поводу поставок вакцины. Кроме того, добавил он, Европейскому союзу необходимо прекратить во всем слушаться США.   

«Мне кажется, если Европейский союз пойдет по примеру Венгрии, Сербии и Сан-Марино, то им больше не нужно будет вводить у себя очередной локдаун. Фактически сегодня ЕС закрыт, поскольку на его территории не контролируется ситуация с коронавирусом. Не контролируется она также и в США. Клинической глупостью является то, что западные политики смешивают борьбу с COVID-19 с политическими интересами, блокируя по каким-то политическим причинам «Спутника V». Европейские политики не понимают, что они тем самым играют на здоровье и жизнях собственных граждан. Сегодня нельзя сказать, что Евросоюз держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Но пока в ЕС доминирует Вашингтон, тенденция будет негативной. Пример Сан-Марино показал, что наша вакцина безопасна и эффективна. Я считаю, что Европе необходимо задуматься о своей безопасности и прекратить смешивать политику с пандемией», — резюмировал Юрий Самонкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что немецкий депутат прилетел в Москву для вакцинации «Спутником V». 

самонкин коронавирус спутник v
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