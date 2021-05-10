ФАН публикует фото и видео с места крушения самолета в Татарстане

Казань, 10 мая. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе села Калейкино Альметьевского района. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео с места крушения.

Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в Татарстане, в результате которого погибли два человека, передает Приволжское СУ на транспорте СКР. По предварительным данным, мужчина, управлявший воздушным судном, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ, однако совершил несанкционированный взлет. В кабине с ним была женщина.

Предположительно, погибший превысил скорость отрыва самолета и благодаря порыву встречного ветра взлетел, сообщал ФАН. При этом тяги двигателя на полноценный полет не хватило, после чего воздушное судно совершило жесткую посадку «носовой частью в землю».