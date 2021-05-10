Макрон отбился от рук: политолог Гундаров об угрозе гражданской войны во Франции

Власти Франции получили уже второе открытое письмо от неких отставных генералов, в котором содержатся предупреждения о грядущей гражданской войне в республике. На этот раз отставников поддержали и действующие военные. Заместитель ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Владимир Гундаров называет причиной этих писем то, что Эммануэль Макрон «отбился от рук» военно-промышленного комплекса.

Анонимные авторы второго открытого письма, в тексте которого содержится предупреждение о риске гражданской войны, вновь осуждают французские власти за слишком мягкую политику в отношении исламистов и «банд из пригородов». Однако политолог Владимир Гундаров считает, что причина такой активности отставных и действующих французских военных кроется в другом, а именно — в выходе президента Макрона из-под контроля крупного бизнеса и ВПК.

«Макрон — ставленник военно-промышленного комплекса и вообще крупного французского бизнеса. По всей видимости, он перестал устраивать этот бизнес и руководство ВПК. Поэтому генералы так осмелели. Те самые генералы, которые свои звания и должности получают при поддержке определенных лих, держащих в своих руках некие материальные рычаги управления. Подчеркиваю: не политические, а материальные! Кстати, велика вероятность и того, что и за безобразиями во французских городах стоят эти же самые люди. Так что, по-видимому, политика Макрона перестала устраивать крупных «воротил», а инструментом воздействия на него сделали военных», — считает эксперт.

Ситуацию же с мигрантами, на которую ссылаются авторы упомянутых писем, политолог назвал стабильно тяжелой не только во Франции, но и в ряде других стран Евросоюза, выразив попутно недоумение попытками разыграть эту карту для дестабилизации обстановки именно в «Пятой республике».

Первое из подобных писем, авторство которого приписывают отставным высшим армейским чинам, было опубликовано в апреле и впервые предупреждало руководство Франции о том, что «страна оказалась на пороге гражданской войны с полчищами исламистов».