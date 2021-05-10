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Британцы не верят, что Challenger 3 выйдет победителем из схватки с российским танком

Политика
Британцы не верят, что Challenger 3 выйдет победителем из схватки с российским танком
livejournal.com

Лондон, 10 мая. Жители Великобритании сомневаются, что новый британский танк Challenger 3 сможет превзойти российскую военную бронетехнику.

Издание Daily Mail опубликовало материал, который был перенасыщен хвалебными отзывами в адрес новых британских танков. Утверждалось, что Challenger 3, который должен поступить на вооружение ВС Великобритании уже к 2027 году, «превзойдет все, что есть у Путина», передает «ПолитРоссия».

Утверждается, что модернизированный британский танк обладает «непревзойденными» техническими характеристиками, поэтому может претендовать на звание «самого смертоносного в Европе».

При этом некоторые британцы не верят в надежность и боеспособность нового танка. Многие читатели усомнились в том, что он сможет выйти победителем из схватки с российской бронетехникой.

«Русские тренируются намного больше. И их броня превосходит эту устаревшую кучу даже с модернизацией», – написал один из пользователей.

Отмечается, что британские ВС имеют на вооружении намного меньше танков, чем российские войска. Читатели подчеркнули, что лошадей у британской армии гораздо больше, чем бронетехники.

«Если вы посмотрите на нынешнюю технику и сравните с численностью российских машин, то, к сожалению, очевидно, что наши танки не продержатся и пяти минут», — заявил один из читателей.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает модернизацию старых моделей танков несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата».

россия британия танки
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