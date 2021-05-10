Стоимость свинины в опте снижается в России после открытия сезона шашлыков

Москва, 10 мая. После традиционного повышения оптовых цен на свинину, связанного с началом шашлычного сезона, ее стоимость снижается, заявил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Средневзвешенная цена производителей на свинину (полтуши) за неделю прибавила 1,1% и составила 160,45 тысячи рублей, на мясо кур (тушка) — снизилась на 0,1%, до 124,1 тысячи рублей, следует из данных Минсельхоза РФ на 21 апреля. Оптовые цены на птицу снижаются в течение последних двух недель — с пиковых значений на 15–20%, отметил Юшин в беседе с РИА Новости.

Перед началом майских праздников спрос на мясо и в качестве конечного продукта, и в качестве сырья для полуфабрикатов всегда заметно увеличивается. Гораздо больше товар покупают мясоперерабатывающие предприятия.

«И это абсолютно естественное повышение оптовых цен не всегда в той же мере транслируется в рознице», — заявил глава НМА.

В нынешнем году на стоимость мяса могло повлиять окончание Великого поста, совпавшее с продолжительными выходными.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее рассказала, какие методы для сдерживания роста цен будут лучше сочетаться с рыночной экономикой.

Социально значимые продукты в России дорожают почти в три раза быстрее инфляции. Максимальные темпы роста цен наблюдаются в беднейших регионах, говорится в исследовании «Финэкспертизы», о котором сообщал INFOX.