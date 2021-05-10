СЖР заявил об опасности на Украине после избиения стрингера Ruptly

Москва, 10 мая. Украина уже вошла в лидеры европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на представителей СМИ. Об этом заявили в Союзе журналистов России (СЖР).

Секретарь СЖР и вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир прокомментировал нападение на стрингера Ruptly в День Победы. По его словам, надежда на расследование крайне мала.

«В прошлом году зафиксировано около 80 случаев прямой физической агрессии, пострадало более 100 журналистов», — констатировал секретарь СЖР в беседе с РИА Новости.

Шафир добавил, что зачастую нападают на съемочные группы. Приведенная им статистика отражает лишь официально зафиксированные случаи.

Украинские оппозиционеры в День Победы организовали марш против фашизма, пишет НСН. Акция прошла в Киеве. Полиция Украины возбудила 13 уголовных дел против участников праздничных мероприятий в честь 9 Мая.