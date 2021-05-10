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Шаповалов назвал встречу Волкова с эстонскими депутатами вмешательством в дела РФ

Общество
Шаповалов назвал встречу Волкова с эстонскими депутатами вмешательством в дела РФ
facebook.com  /  Леонид Волков

Эстонские депутаты в ходе онлайн-встречи с Леонидом Волковым обсудили предстоящие выборы в РФ, а также пути поддержания в информационном поле повестки вокруг осужденного Алексея Навального с целью давления на Кремль. В интервью корреспонденту ФАН политолог Владимир Шаповалов указал на неприкрытое вмешательство прибалтийских политиков во внутренние дела России и отработку ими спланированной Западом атаки на нашу страну.

Видеоконференция представителей Рийгикогу (высшего представительного и законодательного органа власти в Эстонской Республике) с главой сети штабов Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) прошла в минувшую пятницу, 7 мая 2021 года. Ключевыми темами беседы стали состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии, и предстоящие выборы в Государственную думу РФ.

Шаповалов назвал встречу Волкова с эстонскими депутатами вмешательством в дела РФ
 / Prt Scr

В беседе с депутатами Прибалтийского государства Волков подчеркнул важность непрерывного давления на Россию международным сообществом. При этом он отметил необходимость сохранения в информационном поле повестки состояния здоровья основателя ФБК, прервавшего голодовку. Глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон заявил о еще большем укреплении связей с «российской демократической оппозицией» и пообещал поддержку в освобождении Навального.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что прошедшие онлайн-переговоры Волкова с эстонскими депутатами можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела РФ. Он подчеркнул, что мероприятие прошло в рамках масштабной антироссийской кампании, запущенной Соединенными Штатами Америки и их европейскими сателлитами.

«Это пример вмешательства во внутренние дела России, в том числе и в избирательный процесс, поскольку речь шла о грядущих выборах. Эту беседу необходимо рассматривать в контексте скоординированной и подготовленной атаки на нашу страну со стороны западного сообщества. Текущая ее фаза берет начало с момента так называемого отравления Навального и продолжается до настоящего времени», — констатировал эксперт.

Также собеседник отметил, что вся эта информационная шумиха в ЕС вокруг осужденного основателя ФБК является наглядным подтверждением реализации заранее спланированной Западом атаки на нашу страну. Он считает, что обсуждение эстонскими политиками темы предстоящих выборов в Государственную думу РФ, намеченных на 19 сентября текущего года, говорит о том, что они настроены крайне агрессивно и будут действовать любыми доступными способами для достижения своих целей.

«Все действия со стороны западных политиков, государственных и общественных деятелей, журналистов, которые вовлечены в данную кампанию, являются попыткой нанести максимальный вред России. Они хотят дестабилизировать ситуацию посредством информационной атаки, а также делегитимировать результаты будущих выборов (в Госдуму. — Прим. ФАН)», предупредил политолог.

По словам директора Института истории и политики МПГУ, вскоре Леонид Волков или кто-то еще из команды Навального проведет еще ряд подобных переговоров с представителями западных политических элит. Он считает, что сбежавшие в Европу соратники осужденного оппозиционера пытаются всячески о себе напоминать СМИ, поэтому действуют по той же схеме, что и скрывающаяся в Литве экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская.

«Очевидно, вслед за эстонскими депутатами мы увидим еще много подобного рода дискуссий, пресс-конференций и круглых столов с участием западных политиков и Леонида Волкова или еще кого-то из окружения Навального. Хочу подчеркнуть, что полностью повторяется сценарий Тихановской. И в том и в другом случае активно используются в качестве информационных поводов контакты с зарубежными политическими деятелями», — считает политолог.

В завершение беседы Владимир Шаповалов объяснил мотивацию членов Рийгикогу, поддержавших Волкова и других представителей отечественной либеральной тусовки. Он уверен, что ими движет банальное желание получить дивиденды от проведения антироссийской политики. Он напомнил, что страны Балтии подхватили данный тренд, поскольку эта повестка является, пожалуй, единственным способом доказать свою значимость для западного сообщества, которое не так давно «великодушно» приняло бывшие советские республики.

«Прибалтийские политические элиты уже достаточно давно заняли такую позицию — практически с момента создания этих государств (Литвы, Латвии и Эстонии. — Прим. ФАН). За неимением каких-либо других активов они торгуют русофобией и выступают в качестве проводников, а в некоторых случаях зачинателей тех или иных антироссийских кампаний. От здешних политиков мы слышим зачастую наиболее «махровые» высказывания в адрес нашей страны. Это, так сказать, плата за принадлежность к Западу», подытожил эксперт.

Напомним, Леонид Волков и многие ближайшие соратники Алексея Навального ранее сбежали в Европу. Так, в последние месяцы они регулярно вели эфиры на YouTube-канале «Навальный Live» из Литвы. Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков в 2015 году получил политическое убежище в Великобритании, уехав в ЕС после объявления в федеральный розыск в РФ по обвинению в мошенничестве.

Ранее ФАН сообщал, что около 40 сотрудников ФБК могли покинуть территорию Российской Федерации и обосноваться в Грузии, чтобы уйти от ответственности в случае признания структур Навального экстремистскими.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный волков
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