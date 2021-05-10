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В Минэнерго заявили о намерении удерживать рост тарифов в пределах инфляции

Экономика
В Минэнерго заявили о намерении удерживать рост тарифов в пределах инфляции
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 10 мая. Тарифы на оптовом рынке энергетики и мощности (ОРЭМ) не должны расти быстрее, чем инфляция, подчеркнул глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов.

Задачей ведомства является именно удержание оптовой цены на электроэнергию в пределах инфляции, отметил министр в разговоре с журналистами.

Члены ассоциации «Сообщество потребителей энергии» ранее направили письмо вице-премьеру России Александру Новаку, в котором призвали пересмотреть прогноз цен на электроэнергию для оптового и розничного рынка. По расчетам экспертов, рост стоимости энергоресурса рискует превысить инфляцию в 1,2–2,6 раза.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле назвала ненормальным тот факт, что Калмыкия является лидером в РФ по величине тарифов на электроэнергию. В стране должно быть единое экономическое пространство, одинаковые условия для бизнеса и инвестиций, цитирует ее «ФедералПресс».

Причины высоких цен электроэнергию в Литве ранее объяснил генеральный директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

тарифы новак минэнерго инфляция электроэнергия шульгинов
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