Американские диетологи раскрыли безопасный способ похудения с помощью орехов

Вашингтон, 10 мая. Худеть безопасным способом можно с помощью орехов, уверены диетологи из Калифорнийского университета в США.

Они провели исследования и выяснили, что эти калорийные продукты не испортят фигуру при умеренном употреблении. Участников эксперимента разбили на две группы — одним разрешили есть орехи, а другим — крекеры.

В обоих случаях испытуемые придерживались низкокалорийной диеты. Спустя 12 недель оказалось, что снизили массу тела представители обеих групп. Однако добровольцы, употреблявшие орехи, похудели сильнее. Эффект от диеты у них также длился дольше, подчеркнули ученые.

Ранее британские ученые выяснили, что вегетарианцы оказались менее уязвимы перед различными заболеваниями. Специалисты изучили биомаркеры 177 тыс. человек, из которых только 4111 придерживались вегетарианского рациона.