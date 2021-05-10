Новосибирские спасатели вытащили бездомного пса из выгребной ямы

Новосибирск, 10 мая. Сотрудники МАСС достали бездомного пса из выгребной ямы. Специалистов на помощь животному вызвали работники магазина автозапчастей на улице Автогенной.

Сотрудники магазина и соседних предприятий частенько подкармливали нескольких бездомных собак, обитавших на складе. Они и вызвали аварийно-спасательную службу, когда услышали истошный вой.

Фактически собака провалилась в яму от деревянного туалета, расположенного на территории промзоны. Животное сильно увязло в жиже и грязи, достать его было очень проблематично. Около часа спасатели пытались вызволить животное. В итоге операция по спасению прошла успешно.

Жители Тверской области помогли освободиться лисе, сообщал ФАН. Она провалилась между бетонными плитами и оказалась обездвиженной.