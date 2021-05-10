Паралимпийская чемпионка Елена Иванова стала жертвой мошенников

Ростов-на-Дону, 10 мая. Чемпионку Паралимпийских игр в Лондоне и заслуженного мастера спорта Елену Иванову обманули мошенники на 1,78 млн рублей.

Она обратилась в отделение полиции в Ростове-на-Дону. Иванова сообщила, что стала жертвой обмана почти на 2 млн рублей. Инцидент произошел в начале мая. Полиция начала проверку по факту мошенничества, назначены мероприятия, направленные на поимку злоумышленников.

Дана Борисова помогла поймать мошенников в Пулково, сообщал ФАН. Группа аферистов орудовала на входе в аэровокзал.