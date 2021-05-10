Опубликован трейлер сиквела «Венома» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном

Москва, 10 мая. Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма «Веном: Да будет Карнаж» по вселенной комиксов Marvel.

Том Харди возвращается на большие экраны в роли смертельного защитника Венома. Антагонистом его героя Эдди Брока выступит Клетус Кэсседи (Вуди Харрельсон), известный как суперзлодей Карнаж.

Режиссером второй части боевика стал Энди Серкис, над сценарием работала Келли Марсел. В ленте снова снялась Мишель Уильямс. Помимо нее, в сиквеле сыграли Стивен Грэм и Наоми Харрис. Релиз «Венома-2» назначен на 16 сентября в России, на 15 сентября — в мире.

Ранее студия Paramount Pictures опубликовала на YouTube финальный трейлер продолжения фильма ужасов «Тихое место» режиссера Джона Красински. Премьера картины состоится в России 3 июня.