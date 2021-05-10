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Ксения Алферова опубликовала снимок с известной мамой и бабушкой-фронтовиком
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Ксения Алферова опубликовала снимок с известной мамой и бабушкой-фронтовиком

Общество
Ксения Алферова опубликовала снимок с известной мамой и бабушкой-фронтовиком
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 мая. Трогательный семейный снимок в компании известных женщин опубликовала популярная актриса Ксения Алферова. Снимок с мамой и бабушкой она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Ксения Алферова — наследница известной актерской династии, ее мать Ирина Алферова восхищала целое поколение зрителей советского кинематографа. В последнее время 70-летняя артистка почти не появляется на светских мероприятиях, поэтому так ценны редкие снимки, которые публикует ее дочь. Вместе с ними на фото позирует 99-летняя бабушка актрисы, пережившая Великую Отечественную войну.

«Все мы родом из детства! Это так, это правда! Мой мир детства был прекрасен и разнообразен, как, впрочем, у многих. Счастье, когда две самые любимые и родные женщины рядом! Мама и бама!» — подписала артистка.

Поклонники с восторгом встретили фотографии звездного семейства. Многие отметили, что на прекрасных Алферовых хочется смотреть вечно. Некоторые поздравили бабушку артистки с Днем Победы, на фотографии женщина позирует в орденах и наградах.

«Ирина выглядит великолепно! Кажется, время над ней не властно. Ксения, передавайте бабушке наш низкий поклон в этот великий праздник»;

«Изумительная красота мамы! Как приятно видеть живое светлое лицо зрелой женщины, а не застывшую маску!!! Какие вы втроем замечательные! Так хочется пожелать вам добра и любви»;

«У вас прекрасная семья, Ксения! Гордитесь этими великими женщинами!» — написали поклонники под фотографией.

В этом году Ирине Алферовой исполнилось 70 лет. В честь юбилея артистки редакция ФАН составила список самых незабываемых ролей великой актрисы.

instagram день победы алферова
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