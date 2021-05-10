Убыток авиакомпании Azur Air за 2020 год составил более миллиарда рублей

Москва, 10 мая. Одна из крупнейших российских чартерных авиакомпаний Azur Air за коронавирусный 2020 год потеряла 1,2 миллиарда рублей, сообщили представители авиаперевозчика.

Выручка компании снизилась на 31 млрд рублей — более чем вполовину относительно показателя за 2019 год. Azur Air осуществляет рейсы из 40 городов России по 29 международным туристическим направлениям. Перевозчик был вынужден полностью прекратить полеты из-за пандемии коронавируса.

Средний возраст воздушного парка авиакомпании равнялся 20,2 года по состоянию на январь 2021 года. Флот Azur Air составляют 32 Boeing разных моделей, передает источник ФАН.

На фоне увеличившегося спроса пассажиров летом текущего года возможно подорожание международных авиаперелетов, уверены эксперты по туризму из Нидерландов и Великобритании. Пользуясь всплеском спроса, компании будут нацелены на компенсацию своих потерь за прошлый сезон.