Москва, 10 мая. Ученые обнаружили ключ к долголетию в распространенной специи, которая способствует снижению холестерина и глюкозы у человека.

Их повышенный показатель становится проблемой не только пожилых людей, но и молодежи. Из-за этого могут развиваться гипертония, диабет или инсульт. Однако уберечь организм от этих недугов можно благодаря черному тмину, также известному как овощ калинджи.

Специалисты проанализировали 17 научных работ, посвященных исследованию этой специи. В результате удалось установить, что употребление двух граммов черного тмина в течение трех месяцев помогает снизить уровень сахара в крови и минимизировать устойчивость организма к инсулину.

Еще одной приправой, полезной для организма, оказался мускатный орех. Эта пряность способна подавлять приступы усталости и стресса, бороться с депрессией и тревожностью, а также тонизировать мозг.