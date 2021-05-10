Жириновский назвал действенный способ устранения «американской проблемы»

Москва, 10 мая. США объявили всему миру химико-биологическую войну, а рядом с Россией открыли новые лаборатории. Это нельзя оставлять безнаказанным, уверен лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Американская проблема» требует немедленного и жесткого решения, заявил Жириновский во время одного из радиоэфиров. США намерены вакцинировать все свое население, а страны Восточной Европы, Азии, Африки и даже Россию уничтожить в инфекционной войне, уверен лидер ЛДПР. Основным источником угрозы для России политик считает новые лаборатории, которые Штаты открывают по всей Европе.

«Разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы и вирусы, которые будут ими же распространяться по всему миру! Они нас возят мордой об лавку, поэтому только жесткое решение!» — назвал Жириновский способ устранения угрозы.

Все чаще публичные лица России высказываются в пользу жестких мер против иностранных агентов и государств, посягающих на интересы и безопасность России и ее граждан. Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян назвала главную причину резкого и бескомпромиссного курса официальной Москвы на защиту своих подданных. Россия наконец стала подлинно независимой страной с конкурентоспособной армией, что помогает ей чувствовать себя уверенней в противостоянии иностранным угрозам, подчеркнула Симоньян.