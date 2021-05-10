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Россияне приняли участие в памятной акции «Свет Победы»

  /   Обновлено: 10 мая 2021 16:30
Общество
Россияне приняли участие в памятной акции «Свет Победы»
pixabay.com

Москва, 10 мая. Мемориальная акция «Свет Победы», приуроченная к празднованию 9 Мая, прошла в российских городах. Россияне в 21:50 по местному времени погасили дома свет и зажгли у окон свечи.

Акцию организовали в честь 76-й годовщины Великой Победы. Главная цель проекта — почтить память ветеранов, которые участвовали или погибли в Великой Отечественной войне. По словам организаторов мероприятия, таким образом люди могут вспомнить, как важен этот праздник для России.

Жители разных городов по всей стране зажигали фонарики или свечи в память о героях не только дома, но и в парках, ресторанах и даже просто на улице. В социальных сетях пользователи активно делились под хештегом #СветПобеды фотографиями и видео, снятыми в рамках акции.

Россияне приняли участие в памятной акции «Свет Победы»
Prt Scr instagram.com  / @olechka_as

В Тамбове тем временем в честь Дня Победы провели акцию «Портрет ветерана». В молодежном совете при Тамбовской городской думе нарисовали портреты ветеранов и торжественно вручили их героям войны.

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